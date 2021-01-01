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بلدية غزة : نعوّل على المواطن والحكومة من أجل إنقاذ الوضع الإنساني لموظفينا

الأحد 08 نوفمبر 2020 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة : نعوّل على المواطن والحكومة من أجل إنقاذ الوضع الإنساني لموظفينا



غزة / سما /

أصدرت بلدية غزة خطاباً مقتضباً لموظفيها ،  مساء اليوم الأحد ، بشأن أزمة الرواتب لديها وقلة الموارد المالية وشُح تحصيل الفواتير المستحقة على المواطنين ، وضعف إسهام الحكومة في دعم وتطوير البلديات .

وجاء نص الخطاب الذي نشرته البلدية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك كالتالي : 

الأعزاء موظفو وموظفات بلدية غزة الكرام، إنه من المؤسف أن نصل معًا إلى هذا الوضع المأساوي، الوضع الذي لا يقبله أحد، بأن يستنجد الموظف حقه في الراتب وتأمين قوته اليومي، وأنتم الأبطال الذين واصلتم العمل في الليل والنهار من أجل تأمين وصول الخدمات للمواطنين في ظل الوباء وفقر الإمكانيات.

لا أحد ينكر عليكم ما فعلتموه اليوم من احتجاج سلمي في مقر البلدية، وهذا الفعل حق لكم، فالراتب هو حق، والعيش الكريم حق، لقد كنتم وما زلتم العامود الفقري لهذه المدينة العريقة، وإن انهياركم - لا سمح الله - سوف يؤدي إلى كارثة كبيرة سوف تصل ارتداداتها إلى كل بيت في المدينة، وإننا في إدارة البلدية، إذ نقدر عملكم جيدًا، فإننا نمر في أزمة خانقة.

لا تخفى عليكم بسبب الحالة العامة التي تمر فيها المدينة من وباء وعدم انتظام في دفع الفواتير من المواطنين الذين يمرون بأزماتٍ متعددة بسبب الأزمات الاقتصادية المتراكمة، وبالكاد نستطيع بما هو موجود تأمين المصاريف التي تضمن الحد الأدني من توفير الخدمات.

وإننا نعول على استجابة المواطن عبر ما يستطيع من ثمن الخدمات ومساهمة الحكومة عبر الالتزام بالتفاهمات المبرمة معهم، كتدخل عاجل لإنقاذ الوضع الإنساني للموظفين، وتأمين الحد الأدنى من رواتب الموظفين القائمين على تقديم الخدمات للمواطنين، فصمود البلدية وبقائها، هو صمود لكل بيت وفرد في هذه المدينة.

#بلدية غزة #غزة #قطاع غزة #فلسطين #الراتب

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