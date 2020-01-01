الخارجية: اعلان هام بشأن عودة المواطنين الى أرض الوطن

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن أنه وفي ضوء تزايد اعداد العالقين في عدد من المطارات وهم في طريقهم الى أرض الوطن، وتسهيلاً على مواطنينا، فإن فريق العمل المختص يوضح الأمور التالية:

- بسبب عدم وجود مجموعات تذكر من المواطنين تعبر عن رغبتها في العودة الى أرض الوطن كمجموعات من خلال التسجيل لدى سفارات دولة فلسطين، يعلن الفريق عن الانتهاء من التنسيق لعودة المجموعات من الخارج، باستثناء المجموعة التي سجلت مؤخرا لدى سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية.

- تبقى حركة المواطنين الافراد والاسر باتجاه الوطن متاحة من خلال التسجيل على المنصة الأردنية الخاصة بالمطارات، على أن يقوم كل من يرغب بالعودة الى ارض الوطن بتسجيل بياناته بشكل سليم على المنصة الأردنية: (https://www.visitjordan.gov.jo/) وتحميل كامل الأوراق الثبوتية المطلوبة ودفع المبلغ المطلوب لفحص الكورونا، والانتظار لحين استلام الموافقة من المنصة الأردنية، التي هي عبارة عن رسالة تصل عبر البريد الالكتروني تحوي رمز الكتروني ،(QR CODE) قبل أن يغادر البلد المضيف، وقبل أن يصل الى أي مطار وسيط (ترانزيت) ان وجد، حتى لا يصبح عالقاً في احدى المطارات.

- في حال وصول المواطن العائد الى مطار الملكة علياء الدولي اثناء ساعات دوام المعابر، فانه يستطيع التوجه في نفس اليوم الى الجسر للدخول الى أرض الوطن، والا فانه مضطر للمبيت في فندق المطار حتى صباح اليوم التالي، وفي حال وصوله الى المطار يوم الخميس وبعد انتهاء العمل في المعابر فانه مضطر للمبيت ليلتين حتى يتمكن من الدخول الى الوطن.