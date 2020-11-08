العاهل السعودي وولي عهده يهنئان بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

الرياض /سما/ (واس)

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء السعودية أن "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان السيد جوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية."

ونشرت الوكالة بيانا آخر هنآ فيه "معالي السيدة كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية."

#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان معالي السيدة كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.#واس pic.twitter.com/ml90eh1Cje — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 8, 2020

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.