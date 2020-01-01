الصحة الإسرائيلية: انخفاض عدد المصابين النشطين بكورونا إلى 8000

القدس المحتلة /سما/

تراجع عدد المصابين النشطين بفيروس كورونا إلى 8000 بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، مساء اليوم، الأحد.

وأصيب 208 أشخاص بالفيروس أمس السبت، بينما أصيب 241 شخصًا منذ منتصف ليل السبت – الأحد حتى مساء الأحد.

وتوصف حالة 330 مريضًا بالخطيرة، منهم 143 موصولون لأجهزة تنفّس صناعي.

وارتفع عدد الوفيات إلى 2674 منذ بدء الجائحة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 308563.

مسؤولون بالصحة الإسرائيلية يحذرون من إغلاق شامل بعد شهر

وفي وقت سابق الأحد، قالت رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية، د. شارون ألروعي – برايس، إنّ مُعامل تناقل عدوى فيروس كورونا وصل إلى 1، الذي يعني أن مريض كورونا ينقل العدوى إلى شخص واحد، واعتبرت أن الإعلان عن إغلاق شامل بعد شهر هو "أمر يمكن أن يحدث بالتأكيد". وتأتي أقوالها في موازاة فتح الحوانيت المطلة على الشوارع وخارج المجمعات التجارية، وفقا لقرارات كابينيت كورونا من الأسبوع الماضي.

وتقرر فتح الحوانيت خلافا لموقف وزارة الصحة، وقالت ألروعي – برايس للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إنه "إذا استمر فتح مرافق اقتصادية بشكل غير منضبط، وإذا استمر الكابينيت باتخاذ قرارات تتعارض مع توصيات وزارة الصحة، فإن هذا يمكن أن يجلبنا بكل تأكيد إلى وضع يخرج فيه الوباء عن السيطرة".

ووفقا بفريق الباحثين في معهد وايزمان، فإن المعطيات تدل على أن انخفاض انتشار الفيروس قد توقف، وأن عدد فحوصات كورونا الإيجابية انخفض بنسبة 2% فقط وأن معامل تناقل العدوى هو 0.99. وقال رئيس فريق الباحثين، البروفيسور عيران سيغال، إنه بموجب خطة الخروج من الإغلاق لن يكون بالإمكان تنفيذ تسهيلات أخرى، وذلك إثر معطيات انتشار الفيروس.