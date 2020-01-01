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"الأمن الوقائي" يضبط مواد مخدرة غرب سلفيت

الأحد 08 نوفمبر 2020 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأمن الوقائي" يضبط مواد مخدرة غرب سلفيت



سلفيت /سما/

بتوجيهات من محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل، تمكن جهاز الأمن الوقائي في محافظة سلفيت الليلة الماضية، من ضبط مواد مخدرة مجهزة وكانت في طريقها للترويج في احدى البلدات القريبة من أراضي عام 48 غرب المحافظة.

وبيّن المحافظ كميل إنه وبناءً على معلومات استخبارية وبعد عمليات رصد ومتابعة استطاع عناصر جهاز الأمن الوقائي وباسناد من قوات الامن الوطني بالمحافظة من ضبط كمية تقدر بـ 5 كيلو غرام من مادة القنب المخدر، حيث تم التحفظ على المضبوطات الى حين استكمال الاجراء القانوني اصولا.

وحذر محافظ سلفيت كل من يتعاطى أو يبيع أو يروج المخدرات المدمرة لمجتمعنا وتهدد السلم الأهلي بالملاحقة، واشاد بجهود المؤسسة الامنية وخاصة الامن الوقائي، موضحا ان عملية الضبط هذه تاتي في اطار الجهد المستدام لمكافحة آفة المخدرات وكبح جماح الخارجين عن القانون والعابثين بامن وامان ابناء شعبنا في المحافظة.

#محافظ سلفيت #مخدرات #الامن الوقائي

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