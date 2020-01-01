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"جوال" تستنكر الاعتداء على معرضها في جباليا وتعتبره بداية انهيار للاقتصاد الوطني

الأحد 08 نوفمبر 2020 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جوال" تستنكر الاعتداء على معرضها في جباليا وتعتبره بداية انهيار للاقتصاد الوطني



غزة/سما/

قالت  شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، بانها تشجب وتستنكر باشد العبارات الاعتداءات  المتكررة  خلال الأيام القليلة الماضية والتي كان أبرزها الاعتداء الخطير ظهر اليوم على معرض جباليا في قطاع غزة. الذي نجم عنه أضرار جسيمة بالمعرض وتهديد أمن وسلامة الموظفين والعاملين فيه. واعتبرت جوال هذا الاعتداء  غير أخلاقي، غير مبرر ،وغير مسبوق، من قبل بعض الأفراد المتجاوزين حدّهم وحقهم بالتعبير السلمي عن الرأي، مستخدمين أساليب غير قانونية داعية للتهجم على مؤسسة اقتصادية ووطنية، والتعدي على الممتلكات، وتهديد سلم المجتمع الأهلي وسلامة وأمان الافراد. 

واهابت شركة جوال، الأجهزة المختصة والجهات المسؤولة في قطاع غزة، كلاً بصلاحياته وواجباته، الوقوف عند مسؤوليتهم وحماية الموظفين وممتلكات الشركة ومشتركيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع  تكرار أي حادث اعتداء مشابه مستقبلاً، لما فيه من تطاول صارخ على القانون واستهانة بحياة المواطنين، والإضرار بمؤسسات وأركان الاقتصاد الوطني مؤكدة ان مثل هذه الاعتداءات ما هو إلا بداية انهيار الاقتصاد الوطني وامتداد لظاهرة خطيره ستكون نواة لفلتان أمني تدعياته أخطر من المتوقع. 

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