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الخارجية: تسجيل 3 وفيات جديدة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا حول العالم

الأحد 08 نوفمبر 2020 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل 3 وفيات جديدة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا حول العالم



رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 288، دون تسجيل اصابات جديدة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، بـ "كورونا" للمواطن محمود سعيد فرج بلال (76 عاماً)، لترتفع عدد حالات الوفاة الى 100 حالة.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى روسيا، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن خليل الريان (65 عاماً)، وهو يعمل في سفارتنا، لترتفع حالات الوفاة الى 4.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن عثمان بدر (54 عاما)، لترتفع عدد حالات الوفاة الى 8.

وأشار الفريق المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة جديدة في صفوف الجالية لليوم الخامس على التوالي لتبقى عدد حالات الوفاة 81، وعدد الإصابات 4184 إصابة.

وأعلنت الخارجية مغادرة دفعتين جديتين من المواطنين والطلبة ورجال الاعمال الى إسطنبول وفرانكفورت.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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