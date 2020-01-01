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القبض على خمسة متهمين بالتنقيب عن آثار في سلفيت

الأحد 08 نوفمبر 2020 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على خمسة متهمين بالتنقيب عن آثار في سلفيت



سلفيت /سما/

ألقت الشرطة القبض، اليوم الاحد، على خمسة أشخاص بشبهة التنقيب عن الاثار في محافظة سلفيت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة السياحة والآثار حول قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار في احد المواقع الأثرية جنوب محافظة سلفيت، تم التحرك على الفور الى الموقع الأثري وخلال معاينته تم العثور على أدوات حفر يدوية والتحرز عليها، وتم إلقاء القبض على خمسة اشخاص، وبسماع أقوالهم أفادوا بحيازتهم سبع قطع فخار وكسرات من الفخار وبعد عرضها على دائرة الآثار تبين أنها أثرية من العصر الروماني.

وأكدت الشرطة انه تم التحفظ على المشتبه بهم وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

#الشرطة #سلفيت #التنقيب عن آثار

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