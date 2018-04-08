الاحتلال يفرج عن 3 اسرى من غزة

غزة /سما/

افرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم الاحد عن ثلاثة اسرى فلسطينيين اعتقلوا في اوقات سابقة.



واكدت ادارة الاعلام في معبر معبر بيت حانون وصول الاسير "مصطفى محمد مصطفى البنا" 31عاما المفرج عنه من معتقل "عسقلان" بعد اعتقال دام "عامين ونصف"

وكان الاسير قد اعتقل خلال مسيرات العودة شرق جباليا بتاريخ 8/4/2018.

واشارت الى وصول الاسير المحرر "وسيم عمر موسى ابو جزر" 20 عاما المفرج عنه من معتقل "ريمون" بعد اعتقال دام "عامين ونصف" .

وكان الاسير قد اعتقل خلال مسيرات العودة شرق رفح بتاريخ 2/7/2018.

كما وصل المعبر الاسير المحرر "فادي كمال عباس ابو وردة" 38 عاما المفرج عنه من معتقل "نفحه" بعد اعتقال دام "عامين" والذي اعتقل خلال مغادرته معبر ايرز بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٨.

وتعتقل اسرائيل في سجونها ٢٥٠ فلسطيني من قطاع غزة بعضهم محكوم بالسجن المؤبد.