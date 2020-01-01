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"جوال" تصدر بيانا بشأن الاعتداء على معرضها في جباليا شمال القطاع

الأحد 08 نوفمبر 2020 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جوال" تصدر بيانا بشأن الاعتداء على معرضها في جباليا شمال القطاع



غزة /سما/

استنكرت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، بأشدّ العبارات "الاعتداءات المتكررة" خلال الأيام القليلة الماضية والتي كان أبرزها ما وصفته "الاعتداء الخطير" ظهر اليوم على معرض جباليا شمال قطاع غزة. الذي نجم عنه أضرار جسيمة بالمعرض وتهديد أمن وسلامة الموظفين والعاملين فيه. حسب ما ذكرت في بيان صدر عنها

واعتبرت الشركة بأن " هذا اعتداء غير أخلاقي، غير مبرر ،وغير مسبوق، من قبل بعض الأفراد المتجاوزين حدّهم وحقهم بالتعبير السلمي عن الرأي، مستخدمين أساليب غير قانونية داعية للتهجم على مؤسسة اقتصادية ووطنية، والتعدي على الممتلكات، وتهديد سلم المجتمع الأهلي وسلامة وأمان الافراد. 

وأهابت الشركة، بالأجهزة المختصة والجهات المسؤولة في قطاع غزة، كلاً بصلاحياته وواجباته، "الوقوف عند مسؤوليتهم وحماية الموظفين وممتلكات الشركة ومشتركيها،  واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع  تكرار أي حادث اعتداء مشابه مستقبلاً، لما فيه من تطاول صارخ على القانون واستهانة بحياة المواطنين، والإضرار بمؤسسات وأركان الاقتصاد الوطني."

وقالت " إن استمرارية مثل هذه الاعتداءات ما هو إلا بداية انهيار الاقتصاد الوطني وامتداد لظاهرة خطيره ستكون نواة لفلتان أمني تدعياته أخطر من المتوقع. " وفقا للبيان

#شركة جوال #اعتداء #جباليا #معرض جباليا #قطاع غزة

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