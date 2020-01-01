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نقابة الصحفيين: 70 انتهاكا احتلاليا بحق الصحافة الفلسطينية في الربع الثالث 2020

الأحد 08 نوفمبر 2020 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين: 70 انتهاكا احتلاليا بحق الصحافة الفلسطينية في الربع الثالث 2020



رام الله /سما/

كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن عشرات الانتهاكات التي مارستها منظومة الاحتلال الاسرائيلي بحق الحالة الصحفية الفلسطينية في الربع الرابع من العام الجاري 2020 .

وافاد تقرير صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة ان الاحتلال الاسرائيلي استغل جائحة كورونا لإيقاع الضرر بالطواقم الصحفية والافراد من خلال الاستهداف الذي وصل حد اطلاق النار مباشرة لأجسادهم اثناء ممارسة عملهم الصحفي في تغطية الاحداث .

وبين التقرير ان لجنة الحريات رصدت 70 انتهاكا احتلاليا حيث سجل في شهر تموز الماضي 27 انتهاك . كما سجل شهر اب الماضي 20 انتهاك . وسجل شهر ايلول الماضي 23 انتهاك .

وبين التقرير ان هنالك استهداف واضح من خلال احتجاز الطواقم ومنعها من العمل وقد وثق ذلك بأكثر من 30 حالة ، كما استمر الاستهداف بقنابل الغاز والصوت لعشرات الصحفيين والصحفيات ، كما طالت الاعتقالات عشرة حالات ، عدى عن الاستدعاء واقتحام مؤسسات ومنازل ، وكذلك الضرب والمنع من السفر ، ومصادرة المعدات والمواد الاعلامية .

وعلى صعيد الانتهاكات الداخلية فقد شهد الربع الثالث ارتفاع ملحوظ بحجم الانتهاكات من قبل الامن التابع لحركة حماس في قطاع غزة بواقع 40 انتهاك .

ورصد التقرير 13 انتهاكا في الضفة الغربية من قبل الامن التابع للسلطة الفلسطينية .

وعلى صعيد انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي فقد اشار التقرير الى ارتفاع واضح بحجم الاستهداف وتحديدا من موقع " الفيس بوك" الذي يمعن في استهداف المحتوى الفلسطيني من خلال اغلاق مئات الصفحات التابعة فقط لصحفيين او مؤسسات صحفية وذلك وفق اتفاق وتواطئ واضح مع منظومة الاحتلال الاسرائيلي .

وذكر التقرير ان منصات رقمية اخرى استهدفت المحتوى الفلسطينية مثل "اليوتيوب ،والانستغرام ،والواتس اب"

#نقابة الصحفيين #الاعتداءات الاسرائيلية

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