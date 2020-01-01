وزارة التعليم بغزة توضح الية استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية (1-6) في مدارس القطاع

غزة /سما/

قال مدير العلاقات العامة والدولية في وزارة التربية والتعليم بغزة معتصم الميناوي، اليوم الاحد، إن وزارته اتخذت قرار اليوم بإستئناف العملية التعليمية للمرحلة الثالثة بشكل تدريجي من الصف الأول حتى السادس الأساسي، و خلال أيام ستستأنف العملية التعليمية في كافة مناطق القطاع.

وأوضح الميناوي في تصريحات له، أن مدراء التعليم في محافظات القطاع يقومون بتسجيل وتجهيز مدارسهم، للتأكد من جهوزيتها، حيث كل مديرية ستكون مسئولة عن المدارس التابعة لها.

وأشار الى أن الكثافة الصفية ممنوعة داخل جميع المدارس، وهناك قرار ألا يزيد عدد الطلبة بالصف الواحد عن 25 طالب، لذلك سيقسم الطلبة قسمين كل قسم سيخصص له 3 أيام في الأسبوع كما جرى في المراحل السابقة.

ونوه الى أن المناطق المصنفة حمراء حسب وزارة الصحة ستبقى المدارس فيها مغلقة بشكل كامل، أما المناطق الخضراء ستستأنف فيها العملية التعليمية.