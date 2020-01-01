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تفاصيل اجتماع اشتيه مع المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني

الأحد 08 نوفمبر 2020 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع اشتيه مع المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني



رام الله /سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأحد في مكتبه في رام الله، الأوضاع المالية للوكالة، وجهود المنظمة لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها نتيجة الانخفاض الحاد في المساعدات الدولية.

وقال رئيس الوزراء: "إن "الأونروا" تعاني من الحرب المالية التي يواجهها الفلسطينيون، من خلال وقف الدعم الأمريكي لها، ومن محاولات شطب الوكالة التي تمثل جزءا لا يتجزأ من الرواية الفلسطينية والذاكرة التراكمية لمعاناة شعبنا".

وجدد اشتية تأكيده على دعم القيادة الفلسطينية لوكالة "الأونروا"، وسعيها للحفاظ على الوكالة الأممية بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجتمع المانحين، حتى إنهاء الظلم التاريخي الذي وقع على شعبنا وإيجاد حل عادل لقضيته.

كما أطلع لازاريني، رئيس الوزراء على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وجهود المنظمة الأممية في تقديم خدماتها المختلفة في المخيمات.

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