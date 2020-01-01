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"الخيرية الهاشمية" تسيّر قافلة مساعدات إلى فلسطين

الأحد 08 نوفمبر 2020 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخيرية الهاشمية" تسيّر قافلة مساعدات إلى فلسطين



رام الله /سما/

 سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، قافلة مساعدات طبية إلى فلسطين، بتبرع من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر سفارة فلسطين في الأردن.

وتتكون القافلة من شاحنتين تحملان مستلزمات طبية وأدوية ليتم تسليمها إلى وزارة الصحة.

وقال مساعد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية محمد ناصر الكيلاني: "هذه القافلة الثالثة التي نسيّرها إلى وزارة الصحة الفلسطينية منذ شهر أيلول بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتي تم اعتماد قوائم الاحتياجات التي تردنا من وزارة الصحة وبالتنسيق مع السفارة الفلسطينية في الأردن".

#الهيئة الخيرية الأردنية #مساعدات

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