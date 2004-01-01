أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

رام الله /سما/

دخل اليوم الأحد، أربعة أسرى أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال وهم: الأسيرة حلوة سليم محمد عليان حمامرة (31 عامًا) من بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم المعتقلة منذ عام 2015، وتقضي حكمًا بالسجن ستة أعوام وأمضت خمسة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير إياد حسين راجح أبو خيط (32 عامًا) المحكوم بالسجن 24 عامًا، والأسير يحيى محمد علي خليل زهران (33 عامًا) وهو محكوم بالسجن 22 عامًا وهما من محافظة نابلس، ومعتقلان منذ 8-11- 2004، وأمضيا 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمد سليمان سعيد السعدي من مخيم جنين، المحكوم بالسجن ثلاث سنوات وشهران، ومعتقل منذ عام 2018، وأمضى عامان في سجون الاحتلال.