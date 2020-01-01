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المستوطنون وقوات الاحتلال يضخون مياه عادمة في الاراضي الزراعية بسلفيت

الأحد 08 نوفمبر 2020 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطنون وقوات الاحتلال يضخون مياه عادمة في الاراضي الزراعية بسلفيت



سلفيت /سما/

قال أمين سر حركة فتح في سلفيت عبد الستار عواد إن الاستهداف الدائم لاراضي المحافظة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال متبوع بضخ مياه عادمة في الاراضي الزراعية وتجريف العديد منها لصالح المصانع الاسرائيلية المقامة على هذه الاراضي.

واكد عواد انه وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية يتم مراقبة وتتبع ضعيفي النفوس وفرض غرامات هائلة عليهم لمساعدتهم قوات الاحتلال على ضخ المياه العادمة في اراضي المواطنين.

واضاف عواد في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاحد،  انه سيجري الترتيب مع تلفزيون فلسطين لتوثيق عملية ضخ المياه العادمة مشيرا الى أن تطاول سلطات الاحتلال وصل الى حد مصادرة 4 بواجر تابعة للمحافظة بالاضافة الى مصادرة 3 سيارات لمجالس النفايات .
 

#حركة فتح #عبد الستار عواد

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