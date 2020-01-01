الفرا يدعو دول الاتحاد الاوروبي لاتخاذ إجراءات اكثر صرامة مع اسرائيل

رام الله /سما/

دعا سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا دول الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات اكثر صرامة مع اسرائيل باعتبار أنها لا تفهم سوى لغة أكبر من الشجب والإدانة والاستنكار.



وقال الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاحد، ان على الاتحاد العمل بشكل أكبر للضغط على اسرائيل مشيرا الى ان بعض الدول الاوروبية طالبت اسرائيل بدفع تعويضات مالية عن المباني والمنشأت التي يهدمها الاحتلال خصوصا تلك الممولة من دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي.



وأضاف الفر أن دول اوروبا تعهدت بتعزيز صمود المواطنين في الاغوار وعدم السماح بتهجيرهم قسرا تمهيدا للضم فضلا عن استمرار المشاريع الاوروبية في منطقة الاغوار واستحداث مشاريع اخرى.

