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عبد ربه: ادارة سجون الاحتلال تستخف بحياة الاسرى خاصة في سجن جلبوع

الأحد 08 نوفمبر 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد ربه: ادارة سجون الاحتلال تستخف بحياة الاسرى خاصة في سجن جلبوع



رام الله /سما/

قال المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه إن ادارة سجون الاحتلال تستخف بحياة الاسرى خاصة في سجن جلبوع البالغ عددهم 360 اسيرا، مصاب منهم تسعون أسيراً بفايروس كورونا.

وأشار عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاحد، إلى مخالطة العشرات منهم لبعضهم البعض مضيفاً أنه  سيتم اخذ المسوحات لهم غدا بعد اكتشاف الفايروس منذ اسبوع.

وأضاف عبد ربه أن بعض الاسرى المصابين والمتواجدين بالسجن معتقلين منذ اكثر من 15 عاما ما يعني ان وضعهم الصحي صعب نظرا لمناعتهم الضعيفة وحاجتهم للمدعمات دون تقديم العلاج اللازم لهم والاكتفاء بتقديم حبة ليمون لهم فقط

واشار عبد ربه الى ان الاسرى يشترون الكمامات والمواد التعقيمية المتوفرة من الكانتينا على نفقتهم الخاصة بعد تعمد قوات الاحتلال الى سياسة تقليص هذه المواد في الكانتينات .

#حسن عبد ربه #هيئة الأسرى #السجون الاسرائيلية #سجن جلبوع

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