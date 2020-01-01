  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: الحالة الوبائية بفلسطين مستقرة لكن بعدد إصابات مرتفع

الأحد 08 نوفمبر 2020 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: الحالة الوبائية بفلسطين مستقرة لكن بعدد إصابات مرتفع



رام الله /سما/

أكدت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن الحالة الوبائية في فلسطين مستقرة لكن بعدد اصابات مرتفع يتراوح بين 300 الى 500 يومياً.

ودعت الكيلة في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاحد، المواطنين إلى الالتزام بالبروتوكولات الصحية للوزارة واجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار فايروس كورونا خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة.

واكدت الكيلة ان الوزراة سترسل قافلة من المستلزمات الطبية والصحية الى قطاع غزة بسبب انتشار الفايروس بين التجمعات السكانية المكتظة الامر الذي ادى الى ارتفاع عدد الاصابات

وأوضحت الكيلة ان الوزارة ستنتهي من تجهيز مستشفى الهلال بنابلس بالاجهزة والمعدات خلال الشهر الجاري لافتتاحه بداية الشهر المقبل بحيث سيخصص لعلاج المصابين بالفايروس..

واشارت الكيلة الى ان الوزارة قامت بتعيين 740 من الكوادر الطبية والصحية ووسعت مجموعة من المستشفيات من خلال رفدها بالاجهزة والمععدات واجهزة التنفس الصناعي والكوادر الطبية.

وفيما يتعلق بتوفير طعم الانفلونزا قالت الكيلة ان الطعومات في طريقها الى فلسطين وهي الان في كوبنهاجن مبينة ان الوزارة تعمل على توفيره في اقرب وقت ممكن.
 

#مي الكيلة #الصحة الفلسطينية #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 6 السادسة 2020 عودة جبل

أول زعيم عربي يهنئ بايدن بفوزه ...

بمهمة عاجلة.. بايدن يبدأ عمله "مبكرا جدا"

هكذا رأى الفلسطينيون فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الامريكية!!

صحيفة عبرية: الرئيس عباس أبلغ بايدن استعداده للعودة للمفاوضات وهذا ما سيطلبه منه

ابنة صائب عريقات توجه رسالة لوالدها بعد فوز بايدن

ترامب: فزت في الانتخابات الامريكية بفارق كبير

الأخبار الرئيسية

تفاصيل.. الرئيس عباس يتلقى رسالة من غوتيريش حول دعوة فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسلام

فرانس برس: فوز بايدن انتكاسة لإسرائيل وأمل للفلسطينيين

مستوطنة

"يوم عيد في غلاف غزة".. إسرائيل توافق على إنشاء مستوطنة جديدة بمحيط قطاع غزة

بايدن

تحليل إسرائيلي : الكلمات المفقودة في تهنئة الرئيس عباس لبايدن

وزيرة الصحة: 3 وفيات و549 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و444 حالة تعاف