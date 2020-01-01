وزيرة الصحة: الحالة الوبائية بفلسطين مستقرة لكن بعدد إصابات مرتفع

رام الله /سما/

أكدت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن الحالة الوبائية في فلسطين مستقرة لكن بعدد اصابات مرتفع يتراوح بين 300 الى 500 يومياً.



ودعت الكيلة في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاحد، المواطنين إلى الالتزام بالبروتوكولات الصحية للوزارة واجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار فايروس كورونا خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة.



واكدت الكيلة ان الوزراة سترسل قافلة من المستلزمات الطبية والصحية الى قطاع غزة بسبب انتشار الفايروس بين التجمعات السكانية المكتظة الامر الذي ادى الى ارتفاع عدد الاصابات



وأوضحت الكيلة ان الوزارة ستنتهي من تجهيز مستشفى الهلال بنابلس بالاجهزة والمعدات خلال الشهر الجاري لافتتاحه بداية الشهر المقبل بحيث سيخصص لعلاج المصابين بالفايروس..



واشارت الكيلة الى ان الوزارة قامت بتعيين 740 من الكوادر الطبية والصحية ووسعت مجموعة من المستشفيات من خلال رفدها بالاجهزة والمععدات واجهزة التنفس الصناعي والكوادر الطبية.



وفيما يتعلق بتوفير طعم الانفلونزا قالت الكيلة ان الطعومات في طريقها الى فلسطين وهي الان في كوبنهاجن مبينة ان الوزارة تعمل على توفيره في اقرب وقت ممكن.

