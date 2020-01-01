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الحكم المحلي تقر عددا من المشاريع بقيمة 5 ملايين شيقل

الأحد 08 نوفمبر 2020 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم المحلي تقر عددا من المشاريع بقيمة 5 ملايين شيقل



رام الله /سما/

أقرت وزارة الحكم المحلي، اليوم الأحد، عددا من المشاريع بقيمة (5) ملايين شيقل، ضمن التعاون اللامركزي بين البلديات الفلسطينية ونظيرتها الفرنسية، للمساهمة في تعزيز الخدمات العامة التي تقدمها الهيئات المحلية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه المشاريع تأتي بالتعاون بين وزارة الحكم المحلي ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والقنصلية الفرنسية، من خلال صندوق الدعم الثنائي الفرنسي الفلسطيني للتعاون اللامركزي، لتعزيز قدرات الهيئات المحلية الفلسطينية في إدارة المشاريع بما يتوافق مع الصلاحيات والمجالات التي حددها لهم القانون، كما تدلّل على رغبة البلدين بتعميق التعاون بين هيئاتها المحليّة لمصلحة السكّان المباشرة.

كما يهدف التعاون لتشجيع التوأمات بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيرتها الفرنسية واستمرار العمل بها، لتبادل الخبرات والاستفادة منها، وتجنيد الدعم لتنفيذ مشاريع تحسن من الظروف المعيشية للمواطنين.

وبينت أن المشاريع تستهدف مناطق في القدس، والمناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري والمهددة بالضم في منطقة الأغوار، وتركزت في مجالات الوصول إلى مياه الشرب، والطاقة الشمسية، وتحسين الخدمات العامة الالكترونية من خلال التكنلوجيا الرقمية وتطوير البلديات، وتبادل الخبرات حول السياسات الصحية المحلية الموجهة للشباب، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز التراث المحلي والسياحة الداخلية.

#وزير الحكم المحلي #مشاريع #البلديات الفلسطينية

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