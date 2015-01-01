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"بداية نابلس" تصدر حكما بالسجن وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

الأحد 08 نوفمبر 2020 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بداية نابلس" تصدر حكما بالسجن وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات



نابلس /سما/

أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي محمد جرادات حكما بإدانة المتهم (ف،س) بتهمة الاتجار بالمخدرات سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 سنة والغرامة المالية خمسة عشر ألف دينار أردني.

وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الأحد، أنه لكون المدان معيل لأسرة وليس من أصحاب السوابق، فإن المحكمة قررت تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبع سنوات ونصف وغرامة مالية 7500 دينار أردني.

وأضاف البيان أن هذا الحكم جاء استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المتخصصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا، على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة نابلس.

#محكمة نابلس

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