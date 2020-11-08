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ترامب: يجب أن ندقق في الأصوات ولدينا معلومات بوجود تزوير في ولاية بنسلفانيا

الأحد 08 نوفمبر 2020 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: يجب أن ندقق في الأصوات ولدينا معلومات بوجود تزوير في ولاية بنسلفانيا



واشنطن /سما/

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يجب أن ننظر إلى الأصوات، مؤكداً أنه لدينا معلومات بوجود تزوير في ولاية بنسلفانيا.

وأضاف ترامب في تغريدة له عبر تويتر، أنه نرى عددًا من الإقرارات الخطية التي تشير إلى حدوث تزوير للناخبين.

وأشار إلى أنه لقد بدأنا للتو في مرحلة الجدولة، ويجب أن ننظر في هذه الادعاءات.

واعتقد ترامب أن هؤلاء الناس هم لصوص آلات المدينة الكبيرة فاسدة، لافتاً إلى أنه كانت هذه انتخابات مسروقة.

وتابع: إنه "كتب أفضل منظم استطلاعات الرأي في بريطانيا هذا الصباح أنه من الواضح أن هذه كانت انتخابات مسروقة، وأنه من المستحيل تخيل أن بايدن يتفوق على أوباما في بعض هذه الولايات".

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