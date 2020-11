ترامب: يجب أن ندقق في الأصوات ولدينا معلومات بوجود تزوير في ولاية بنسلفانيا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يجب أن ننظر إلى الأصوات، مؤكداً أنه لدينا معلومات بوجود تزوير في ولاية بنسلفانيا.

وأضاف ترامب في تغريدة له عبر تويتر، أنه نرى عددًا من الإقرارات الخطية التي تشير إلى حدوث تزوير للناخبين.

وأشار إلى أنه لقد بدأنا للتو في مرحلة الجدولة، ويجب أن ننظر في هذه الادعاءات.

واعتقد ترامب أن هؤلاء الناس هم لصوص آلات المدينة الكبيرة فاسدة، لافتاً إلى أنه كانت هذه انتخابات مسروقة.

“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a...