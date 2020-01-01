الأسيرة حلوة حمامرة تدخل عامها السادس والأخير في سجون الاحتلال

رام الله /سما/

دخلت الأسيرة الجريحة حلوة حمامرة من بيت لحم عامها السادس والأخير في سجون الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير أن الأسيرة حمامرة اُعتقلت في تاريخ الثامن من تشرين الثاني 2015، بعد أن أطلق عليها الاحتلال النار، وخضعت لعدة عمليات جراحية في حينه، وتم استئصال أجزاء من الطحال والبنكرياس والأمعاء، وصدر بحقها لاحقاً حُكماً بالسّجن لمدة 6 سنوات.

وتواجه الأسيرة حمامرة، إلى جانب رفيقاتها الأسيرات، أوضاعاً صعبة وقاسية في سجن "الدامون"، جرّاء سياسات إدارة السجون التنكيلية، وحرمانهن من أبسط الحقوق، كحقهن بالرعاية الصحية.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرات تعرضن وكبقية الأسرى إلى عملية عزل مضاعفة منذ انتشار الوباء، خاصة مع عدم انتظام زيارات عائلاتهن، فهي الوسيلة الوحيدة إلى جانب زيارات المحامين التي تمكنهن من التواصل مع العالم الخارجي.

يُذكر أن عدد الأسيرات وصل إلى (40) أسيرة، بينهن (13) أُمّاً، من بينهن الأسيرة حمامرة.