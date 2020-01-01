  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسيرة حلوة حمامرة تدخل عامها السادس والأخير في سجون الاحتلال

الأحد 08 نوفمبر 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسيرة حلوة حمامرة تدخل عامها السادس والأخير في سجون الاحتلال



رام الله /سما/

دخلت الأسيرة الجريحة حلوة حمامرة من بيت لحم عامها السادس والأخير في سجون الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير أن الأسيرة حمامرة اُعتقلت في تاريخ الثامن من تشرين الثاني 2015، بعد أن أطلق عليها الاحتلال النار، وخضعت لعدة عمليات جراحية في حينه، وتم استئصال أجزاء من الطحال والبنكرياس والأمعاء، وصدر بحقها لاحقاً حُكماً بالسّجن لمدة 6 سنوات.

وتواجه الأسيرة حمامرة، إلى جانب رفيقاتها الأسيرات، أوضاعاً صعبة وقاسية في سجن "الدامون"، جرّاء سياسات إدارة السجون التنكيلية، وحرمانهن من أبسط الحقوق، كحقهن بالرعاية الصحية.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرات تعرضن وكبقية الأسرى إلى عملية عزل مضاعفة منذ انتشار الوباء، خاصة مع عدم انتظام زيارات عائلاتهن، فهي الوسيلة الوحيدة إلى جانب زيارات المحامين التي تمكنهن من التواصل مع العالم الخارجي.

يُذكر أن عدد الأسيرات وصل إلى (40) أسيرة، بينهن (13) أُمّاً، من بينهن الأسيرة حمامرة.

#اسرى

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 6 السادسة 2020 عودة جبل

أول زعيم عربي يهنئ بايدن بفوزه ...

بمهمة عاجلة.. بايدن يبدأ عمله "مبكرا جدا"

هكذا رأى الفلسطينيون فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الامريكية!!

صحيفة عبرية: الرئيس عباس أبلغ بايدن استعداده للعودة للمفاوضات وهذا ما سيطلبه منه

ابنة صائب عريقات توجه رسالة لوالدها بعد فوز بايدن

ترامب: فزت في الانتخابات الامريكية بفارق كبير

الأخبار الرئيسية

تفاصيل.. الرئيس عباس يتلقى رسالة من غوتيريش حول دعوة فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسلام

فرانس برس: فوز بايدن انتكاسة لإسرائيل وأمل للفلسطينيين

مستوطنة

"يوم عيد في غلاف غزة".. إسرائيل توافق على إنشاء مستوطنة جديدة بمحيط قطاع غزة

بايدن

تحليل إسرائيلي : الكلمات المفقودة في تهنئة الرئيس عباس لبايدن

وزيرة الصحة: 3 وفيات و549 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و444 حالة تعاف