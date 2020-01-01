"الصحة الإسرائيلية" تحذر من إغلاق ثالث

القدس المحتلة /سما/

حذرت رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية شارون الروعي برايس، من أن إعادة فتح المحال التجارية الواقعة على الشوارع والطرقات اليوم ستؤدي إلى فرض إغلاق ثالث.

وأوضحت برايس -بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية- أن مؤشر تكاثر العدوى وصل إلى واحد، مشيرةً إلى أن وزارتها اعترضت على فتح هذه المحال بسبب الارتفاع في المؤشر، وعدم التقيد بفترة الأسبوعين بين مرحلة وأخرى في خطة تخفيف الإغلاق.

ورأت أن إسرائيل قد تفقد السيطرة على الوباء إذا استمر كابينيت كورونا في اتخاذ قرارات بخلاف توصيات وزارة الصحة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية انضمام اليونان بدءاً من بعد غد الثلاثاء إلى قائمة الدول الحمراء بحسب تصنيف الوزارة.

وسيُسمح لكل الإسرائيليين الذين يتواجدون فيها بالعودة حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، دون أن يتم إلزامهم بدخول الحجر المنزلي الصحي، أما كل من سيعود بعد ذلك فسيتم إخضاعه للحجر.