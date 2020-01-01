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"مباحث كورونا" تُغلق 61 محلاً ومنشأة خلال الـ 48 ساعة الماضية

الأحد 08 نوفمبر 2020 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أوضحت دائرة "مباحث كورونا" أنها أغلقت خلال 48 ساعة الماضية، 61 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة للإجراءات، من بينها صالتي ألعاب رياضية "جيم".

ولفت إلى أنها أوقفت 73 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

كما أوقفت "مباحث كورونا" 40 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 32 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها 5 تجمعات أفراح.

وأشارت المباحث إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتُواصل دائرة مباحث كورونا بالمباحث العامة في الشرطة، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

#مباحث كورونا

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