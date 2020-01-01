نيللي كريم تكشف معاناتها مع المرض

وكالات / سما /

كشفت الفنانة نيللي كريم، في مقالبة تلفزيونية، عن تعرضها لوعكة صحية كانت عبارة عن ورم في وجهها، وخضعت لعملية في أمريكا وكانت قلقة جداً، حيث قال لها أحد الأطباء إن هذه العملية من الممكن أن تسبب لها شللاً لمدة عام، الأمر الذي جعلها تفكر في عملها، ولكنها تحمد الله لأنها بعد إجراء العملية حالتها تحسنت.

وأضافت: “الدرس الذي تعلمته في الحياة هو الرضى، لابد أن ترضى طول الوقت لأنك لا تعرف ماذا يخبئ الغد، وأعتقد أنني بعد إجراء العملية أول شيء قمت به هو الاتصال بكل الأشخاص الذين أحبهم واتصلت بكاملة وقلت لها إنني أحبها جدا”.

وأكدت نيللي سعادتها بقرار تحويل الجزء الثاني من مسلسل “بـ100 وش” إلى فيلم سينمائي، لأنه سوف يحتاج إلى مجهود أقل ووقت أيضاً أقل في تصويره.