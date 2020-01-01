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بعد إنجاب 14 صبيا.. زوجان أمريكيان يرزقان بأول أنثى

الأحد 08 نوفمبر 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إنجاب 14 صبيا.. زوجان أمريكيان يرزقان بأول أنثى



وكالات / سما /

بعد إنجاب 14 مولودا جميعهم من الذكور، رُزِقَ أمريكي وزوجته في ولاية ميشيغان أخيرا بأول مولودة أنثى.

ونقلت صحيفة "ديترويت فري برس" المحلية عن الوالد جاي شواندت قوله: "الفرحة تغمرنا، ونحنا متحمسان جدا لفكرة انضمام ماغي جاين إلى عائلتنا".

وفي ليلة الخميس الماضي، ولدت الطفلة ماغي جاين، في مستشفى بمدينة فراند رابيدس، قرب بحيرة ميشيغان، وبلغ وزنها 3,4 كيلوغرامات. 

ووصف شواندت طفلته الجديدة بأنها "أجمل هدية كان يمكن أن نتمناها".

وفي عام 2014، كانت الوالدة كيتيري شواندت توقعت أن يؤدي إنجابها فتاة إلى "صدمة" في العائلة التي تملك برنامج تلفزيون الواقع الخاص بها ويحمل عنوان "14 أوتدورز مِن" (14 رجلا يحبون المساحات الواسعة).

وتزوج جاي وكيتيري شواندت عام 1993 بعد ان ظلا مرتبطين منذ سن المراهقة، ورزقا ثلاثة صبيان حتى قبل أن ينهيا دراستهما.

وفي تعليقه على الحدث، قال الابن البكر تايلر (28 عاماً) مازحاً "لا أعتقد أن والدتي تملك أي قطعة ثياب زهرية اللون".

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