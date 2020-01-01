تطبيق سناب شات : لماذا أغضب التحديث الأخير مشاهيره ومستخدميه؟

وكالات / سما /

وضع تطبيق سناب شات في تحديثه الأخير مشاهير المنصة في موقف محرج، وذلك بعد الكشف دون سابق إنذار عن الأعداد الحقيقية لمتابعي حساباتهم، والتي جاءت صادمة للمستخدمين.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم (#مشاهير_الفلس_الكذابين) الذي كان ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 22 ألف تغريدة.

ومع إطلاق التحديث، كشف رواد مواقع التواصل عن ما وصفوه ب‍"كذب وخداع" العديد من المشاهير، الذين استغلوا فرصة عدم معرفة المتابعين في السابق ونشروا أرقامًا غير حقيقية عن متابعيهم.