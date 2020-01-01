تطبيق سناب شات : لماذا أغضب التحديث الأخير مشاهيره ومستخدميه؟

وضع تطبيق سناب شات في تحديثه الأخير مشاهير المنصة في موقف محرج، وذلك بعد الكشف دون سابق إنذار عن الأعداد الحقيقية لمتابعي حساباتهم، والتي جاءت صادمة للمستخدمين.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم (#مشاهير_الفلس_الكذابين) الذي كان ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 22 ألف تغريدة.
ومع إطلاق التحديث، كشف رواد مواقع التواصل عن ما وصفوه ب"كذب وخداع" العديد من المشاهير، الذين استغلوا فرصة عدم معرفة المتابعين في السابق ونشروا أرقامًا غير حقيقية عن متابعيهم.
فقال الصحفي مالك الروقي: "سناب شات في تحديث مفاجئ يصدم مشاهيره بإظهار عدد المشتركين لديهم علناً ،هذا التحديث ربما يغير أشياء كثيرة من ضمنها أسعار الإعلانات، وخلال الأعوام الماضية احتفلت بعض هذه الأسماء بتجاوز 10ملايين مشترك وغيرها من الأرقام الفلكية، علماً بأن هناك إمكانية لإخفاء هذه الخاصية".
وسارع الكثير من المشاهير إلى إغلاق الخاصية التي تسمح بظهور عدد المشتركين فور علمهم بالأمر.
وفي المقابل بدأ عدد من مشاهير في عرض أرقام متابعيهم على منصات التواصل المختلفة، مؤكدين أنه ليس لديهم ما يخفونه بشأن أعداد متابعيهم.