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الاحتلال يقيّد حركة أمين سر "فتح" في القدس

الأحد 08 نوفمبر 2020 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

استدعت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، اليوم الأحد، لمركز تحقيق  المسكوبية، وسلمته قرارا إداريا صادرا عن وزير أمن الاحتلال، يقضي بفرض قيود حركة عليه، بتهمة تكريسه للسيادة الفلسطينية داخل المدينة وتهديد "أمن إسرائيل".

وبحسب القرار، يمنع مطور من إقامة أي نشاطات داخل المدينة، إضافة إلى منعه من تقديم أي مساعدات، ومنعه من تنظيم أو المشاركة في أي مؤتمرات وفعاليات داخل المدينة.

يذكر أن القرار يأتي بعد سلسلة قرارات وعشرات الاستدعاءات والاعتقالات والتوقيف لأمين سر حركة فتح في القدس من ضمنها منع دخوله إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وعدم التواصل مع 22 شخصية قيادية ونشطاء ميدانيين.

#الاحتلال #شادي مطور

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