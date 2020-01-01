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طرق الوقاية من سرطان الرئة

الأحد 08 نوفمبر 2020 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرق الوقاية من سرطان الرئة



وكالات / سما /

سرطان الرئة هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي تصيب الناس في جميع أنحاء العالم، و نوفمبر هو شهر التوعية بسرطان الرئة، وهناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news السرطان مرض مميت، وعلاجه غير موجود، ولا يعرف الأسباب الدقيقة وراء تأثيره على أي شخص.

ووفقا للتقرير السرطان سواء أكان سرطان الرئة أم غيره ، ليس له سبب واضح للمرض،  ومع ذلك ، يمكن لبعض العوامل أن تزيد بشكل كبير من  خطر الإصابة بمثل هذه الأمراض الفتاكة.

عوامل الخطر لسرطان الرئة

يظل سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان تشخيصًا والسبب الرئيسي للوفاة من السرطان في جميع أنحاء العالم بسبب عدم كفاية سياسات مكافحة التبغ، يعد استخدام التبغ أهم عامل خطر للإصابة بسرطان الرئة وهو مسؤول عن ما يقرب من 22٪ من وفيات السرطان. بشكل عام ، فإن فرصة إصابة الرجل بسرطان الرئة في حياته هي حوالي 1 من كل 15 ، بالنسبة للمرأة ، يكون الخطر حوالي 1 من 17،  وتشمل هذه الأرقام كلاً من المدخنين وغير المدخنين، بالنسبة للمدخنين، فإن الخطر أعلى بكثير، بينما بالنسبة لغير المدخنين ، فإن الخطر في وقت اليوم ليس أقل.

طرق الوقاية من سرطان الرئة

الإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي.

احم نفسك من تلوث الهواء ارتدِ قناعًا عند الخروج.

انخفاض التعرض لعوامل الخطر في مكان العمل مثل المواد الكيميائية السامة في العمل.

استخدم أجهزة تنقية الهواء في منزلك ومكتبك وسيارتك.

ازرع المزيد من الأشجار واستخدم نباتات لتنقية الهواء في الداخل.

ممارسة الرياضة بانتظام.

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات.

#سرطان الرئة

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