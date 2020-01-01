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وزيرة الصحة: 3 وفيات و549 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و444 حالة تعاف

الأحد 08 نوفمبر 2020 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 3 وفيات و549 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و444 حالة تعاف



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 وفيات و549 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و444 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، انه تم تسجل 3 حالات وفاة (مواطن 93 عاما من البيرة، ومواطنة 74 عاما من الفارعة بمحافظة طوباس، ومواطنة 83 عاما من جباليا بقطاع غزة).

وأضافت ان الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (58)، محافظة نابلس (77)، محافظة بيت لحم (36)، محافظة قلقيلية (14)، محافظة رام الله والبيرة (50)، جنين (21)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (2)، طولكرم (22)، طوباس (4)، قطاع غزة (201)، ضواحي القدس (8)، مدينة القدس (48).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 235 حالة في الضفة الغربية (الخليل 38، جنين 29، نابلس 23، طولكرم 19، سلفيت 26، طوباس 2، قلقيلية 12، رام الله والبيرة 83)، قطاع غزة 200، مدينة القدس 12.

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وحول الوضع الصحي للمصابين، بينت أن 40 مريضا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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