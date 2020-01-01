  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: اختيار المعلمة إيمان إسماعيل ضمن أفضل 100 معلم حول العالم

الأحد 08 نوفمبر 2020 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: اختيار المعلمة إيمان إسماعيل ضمن أفضل 100 معلم حول العالم



غزة / سما /

اختارت مؤسسة Green thinker  المهتمة في التعليم الدولي ومقرها الهند  المعلمة إيمان إسماعيل ضمن أفضل 100 معلم متميز حول العالم.

وجاء اختيار المعلمة إيمان بعد أن تقدمت للجائزة مع مجموعة من الأعمال والإنجازات منها : مبادرة "تكامل الفنون في تدريس العلوم"  و تقوم  على دمج الرسم والدراما والمسرح والغناء والفن في العملية التعليمية وتقريب المعلومات للطلبة، وتشتمل على الكم الوافر من الألعاب التربوية واستراتيجيات التعلم النشط والتعلم الجماعي والتعاوني.

ومن أعمال المعلمة إعداد كتاب متخصص للحديث  عن المبادرة وأنشطتها  بعنوان " تكامل الفنون في تدريس العلوم".

ومن أعمالها أيضاً كتابة مجموعة المقالات والأبحاث التربوية في عدة مواقع ومجلات تعليمية،  وكذلك نشاطها في مجال التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد  والصفوف الافتراضية  والاهتمام في مجال الصحة المدرسية ، والمشاركة في المؤتمرات التربوية الدولية .

يشار إلى أن المعلمة إيمان تحمل درجة الماجستير في الكيمياء وتُدرّس الصفين التاسع والثاني عشر في العلوم والثقافة العلمية في مدرسة الشجاعية الثانوية أ للبنات بمديرية تعليم شرق غزة ، وتنشط في عدة مجالات تعليمية وعضو في أكاديمية إرادة للتدريب بغزة.

#إيمان إسماعيل #التربية والتعليم

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الفنان عامر محمد الحزيمي "موضي علف" في الكويت

شاهد: مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 6 السادسة 2020 عودة جبل

أول زعيم عربي يهنئ بايدن بفوزه ...

ملخص أهداف مباراة الفيصلي والرمثا في الدوري الأردني 2020

بمهمة عاجلة.. بايدن يبدأ عمله "مبكرا جدا"

هكذا رأى الفلسطينيون فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الامريكية!!

صحيفة: المصالحة بعيدة جدا ولن تتم.. والرئيس عباس لن يوقع مرسوم الانتخابات..!

الأخبار الرئيسية

بايدن

تحليل إسرائيلي : الكلمات المفقودة في تهنئة الرئيس عباس لبايدن

وزيرة الصحة: 3 وفيات و549 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و444 حالة تعاف

رئيس

صحيفة عبرية: الرئيس عباس أبلغ بايدن استعداده للعودة للمفاوضات وهذا ما سيطلبه منه

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و 201 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 200حالة

قوات الاحتلال تطلق النار على شاب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في الخليل