غزة: اختيار المعلمة إيمان إسماعيل ضمن أفضل 100 معلم حول العالم

غزة / سما /

اختارت مؤسسة Green thinker المهتمة في التعليم الدولي ومقرها الهند المعلمة إيمان إسماعيل ضمن أفضل 100 معلم متميز حول العالم.

وجاء اختيار المعلمة إيمان بعد أن تقدمت للجائزة مع مجموعة من الأعمال والإنجازات منها : مبادرة "تكامل الفنون في تدريس العلوم" و تقوم على دمج الرسم والدراما والمسرح والغناء والفن في العملية التعليمية وتقريب المعلومات للطلبة، وتشتمل على الكم الوافر من الألعاب التربوية واستراتيجيات التعلم النشط والتعلم الجماعي والتعاوني.

ومن أعمال المعلمة إعداد كتاب متخصص للحديث عن المبادرة وأنشطتها بعنوان " تكامل الفنون في تدريس العلوم".

ومن أعمالها أيضاً كتابة مجموعة المقالات والأبحاث التربوية في عدة مواقع ومجلات تعليمية، وكذلك نشاطها في مجال التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد والصفوف الافتراضية والاهتمام في مجال الصحة المدرسية ، والمشاركة في المؤتمرات التربوية الدولية .

يشار إلى أن المعلمة إيمان تحمل درجة الماجستير في الكيمياء وتُدرّس الصفين التاسع والثاني عشر في العلوم والثقافة العلمية في مدرسة الشجاعية الثانوية أ للبنات بمديرية تعليم شرق غزة ، وتنشط في عدة مجالات تعليمية وعضو في أكاديمية إرادة للتدريب بغزة.