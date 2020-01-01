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انتصارات للحوانين والمنطار والهلال والطواحين والذئاب

الأحد 08 نوفمبر 2020 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتصارات للحوانين والمنطار والهلال والطواحين والذئاب



غزة / سما /

فازت فرق بيت حانون الرياضي واتحاد الشجاعية والهلال واتحاد خانيونس وخدمات خانيونس على خدمات رفح وشباب الزوايدة والجلاء والمجمع الإسلامي وخدمات المغازي تواليا, ضمن استعداداتها الأندية لانطلاق الموسم الكروي الجديد في قطاع غزة 2020-2021.

واكتسح بيت حانون الرياضي نظيره خدمات رفح بسهولة (4-1), وبنفس النتيجة تفوق اتحاد الشجاعية على شباب الزوايدة, بينما سحق هلال غزة منافسه الجلاء (3-0).

كما انتصر اتحاد خانيونس "الطواحين" على المجمع الإسلامي (1-0), وخدمات خانيونس "الذئاب" على خصمه خدمات المغازي (3-1).

#بيت حانون الرياضي #الهلال

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