تعرّف على سابع صفقات اتحاد خانيونس الصيفية

غزة / سما /

كشف نادي اتحاد خانيونس, عن سابع صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل 2020-2021.

وأكد اتحاد خانيونس تعاقده مع المدافع عبد الرحمن الحاج مدة موسم واحد, عقب رحيله عن جاره شباب خانيونس, للظهور مع الفريق في دوري الممتازة الموسم القادم.

ويعدّ الحاج إضافة جيدة للخط الخلفي لـ"الطواحين", الساعي للظهور بشكل قوي في الموسم الجديد بدوري الدرجة الممتازة.

يشار إلى أن اتحاد خانيونس سبق له ضم ستة لاعبين هم عيد العكاوي, وأدهم القاضي, ومحمد اللوح, وهيثم أبو ظاهر, وخليل أبو جزر, وعلاء النبريص.