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برشلونة يُعلن بشكل رسمي عن إصابة أنسو فاتي

الأحد 08 نوفمبر 2020 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يُعلن بشكل رسمي عن إصابة أنسو فاتي



وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة، عن إصابة أنسو فاتي خلال مباراة ريال بيتيس، والتي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة بخمسة أهداف لهدفين، وبذلك رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 12 نقطة في المركز السابع.

وغادر أنسو فاتي مباراة برشلونة وريال بيتيس، في الفترة بين الشوطين، إثر معاناته من إصابة تبدو خطيرة ومقلقة، بعدما تدخل عليه عيسى ماندي داخل مربع العمليات.

وقال برشلونة في بيان رسمي: “أنسو فاتي يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى، وسيتم تحديد العلاج الخاص به في الأيام المقبلة”.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن غياب أنسو فاتي عن الملاعب قد يمتد إلى شهر ونصف إذا لم يكن هنالك أي تدخل جراحي، فيما ستصل فترة غيابه لثلاثة أشهر إذا خضع لعمل جراحي (تنظير مفصل الركبة).

#برشلونة #أنسو فاتي #الدوري الإسباني #ريال بيتيس

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