بايرن ميونخ يهزم بوروسيا دورتموند وينفرد بالصدارة

وكالات / سما /

حقق بايرن ميونخ فوزاً على ملعب سيغنال يدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند.

تقدم بوروسيا دورتموند بهدف عبر قائده ماركو رويس في الدقيقة الآخيرة من الشوط الأول، ولكن ديفيد آلابا سجل التعادل بعد دقيقتين فقط في الوقت بدل الضائع من ركلة حرة مميزة.

ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 47، قبل أن يُضيف ليروي سانيه هدف البايرن الثالث بالدقيقة 80.

ثم وبعد محاولات عديدة منذ الشوط الأول سجل إيرلينج هالاند هدف تقليص الفارق في الدقيقة 82.

ورغم محاولات دورتموند العديدة، لكنهم فشلوا في تسجيل أكثر من هدفين، بينما ألغى الحكم هدفين لروبرت ليفاندوفسكي بداعي التسلل ما يعني أن الفار حرمه من هاتريك تاريخي جديد أمام فريقه السابق.

عمومًا كان دورتموند ملك الشوط الأول ونتيجة 1-1 لا تُعبر عن حقيقة الآداء في شوط ظهر البايرن فيه باهتًا.

بينما استطاع فليك كالعادة قلب التوقعات والآداء ثم قلب النتيجة بقوة في الشوط الثاني.

والنقطة السوداء في المباراة أن جوشوا كيميش خرج مصابًا في شوط المباراة الأول وبالضبط في الدقيقة 38 ليحل محله توليسو.

هذا الفوز رفع رصيد البايرن للنقطة الـ18 ليستعيد الصدارة من لايبزيغ الذي تصدر مؤقتًا عقب فوزه على فرايبورغ بثلاثية بيضاء، بينما تراجع بوروسيا دورتموند للمركز الثالث خلف البايرن ولايبزيغ برصيد 15 نقطة.