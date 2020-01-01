  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هل تطلب ميلانيا ترامب الطلاق بعد نتائج الانتخابات الأمريكية ؟

الأحد 08 نوفمبر 2020 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل تطلب ميلانيا ترامب الطلاق بعد نتائج الانتخابات الأمريكية ؟



واشنطن / سما

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن قرب طلاق سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب من زوجها الرئيس الأمريكي بعد خسارته في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 لحساب منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت أوماروزا مانيغولت نيومان زميلة ميلانيا ترامب سابقا إن "زواج ميلانيا من دونالد ترامب الذي استمر 15 سنة قد انتهى"، موضحة أن ميلانيا تعد كل دقيقة حتى يخرج زوجها من منصبه كي تحصل على الطلاق.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن نيومان قولها إن "ميلانيا حال حاولت التخلص من الإذلال المطلق وغادرت أثناء تولي زوجها ترامب منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، فسيكون مصيرها العقاب".

وحسب الصحيفة، فإن ميلانيا ترامب بقيت مقيمة في نيويورك لمدة خمسة أشهر، ولم تنتقل للإقامة مع زوجها في واشنطن قبل فوزه بانتخابات الرئاسة عام 2016؛ بذريعة أن ابنها بارون بحاجة لإنهاء دراسته هناك".

وأضافت أن ميلانا ترامب بكت عقب الإعلان عن فوز زوجها بالانتخابات الرئاسية قبل 4 أعوام؛ "كونها لم تتوقع منه أن يفوز".

بدورها، قالت ستيفاني وولكوف المساعدة السابقة لميلانيا ترامب إنها "حصلت على اتفاقية ما بعد الزواج لمنح نجلها بارون حصة متساوية من ثروة ترامب"، مبينة أن ترامي وميلانيا ينامان في غرف نوم منفصلة داخل البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من علاقتهما الباردة، فإن ميلانيا ترامب تقول إنها تتمتع "بعلاقة رائعة" مع زوجها، وهو من ناحيته لا يجادل بشأن هذا إطلاقا.

ونقلت "ديلي ميل" عن المحامية كريستينا بريفيت أنه من المرجح أن ميلانيا ترامب وافقت على اتفاقية التزام الصمت، التي تنص على عدم نشر أي كتب أو إجراء أي مقابلات تنتقد زوجها بعد انفصالها عنه، وهي نفس الاتفاقية التي أبرمها ترامب مع زوجته الثانية مارلا مابلز.

من جهتها، قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن المصادر قولها إن "ترامب مستعد للإقرار بهزيمته بمجرد اقتناعه بانعدام حظوظه بالفوز بعد الإجراءات القانونية".

يشار إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، قد أعلن مساء أمس، عن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، مؤكدا أنه "يتشرف بأنه اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد وسيكون رئيسا لجميع الأمريكيين".

#ميلانيا ترامب #نتائج الانتخابات الأمريكية #الانتخابات الأمريكية #طلاق ترامب #طلاق ميلانيا ترامب #طلاق ميلانيا

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الفنان عامر محمد الحزيمي "موضي علف" في الكويت

شاهد: مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 6 السادسة 2020 عودة جبل

أول زعيم عربي يهنئ بايدن بفوزه ...

ملخص أهداف مباراة الفيصلي والرمثا في الدوري الأردني 2020

بمهمة عاجلة.. بايدن يبدأ عمله "مبكرا جدا"

هكذا رأى الفلسطينيون فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الامريكية!!

صحيفة: المصالحة بعيدة جدا ولن تتم.. والرئيس عباس لن يوقع مرسوم الانتخابات..!

الأخبار الرئيسية

رئيس

صحيفة عبرية: الرئيس عباس أبلغ بايدن استعداده للعودة للمفاوضات وهذا ما سيطلبه منه

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و 201 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 200حالة

قوات الاحتلال تطلق النار على شاب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في الخليل

أخيرا ..نتنياهو يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات

الكيلة: نستعد لارتفاع الإصابات في الشتاء ونجهز لإرسال أدوية ومعدات طبية للقطاع