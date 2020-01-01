متى ستفتح صالات الأفراح ؟ داخلية غزة تجيب ..

غزة / سما /

قال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن صالات الأفراح ستفتح فقط في حالة انخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح البزم في تصريح إذاعي، أن الوزارة تقدر الظروف التي يعيشها أصحاب الصالات والشرائح الأخرى المتضررة من جائحة كورونا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الخطورة المنطوية على الفيروس هي من تحتم تشديد الإجراءات.

وأضاف "نعمل جاهدين من أجل أن نوازن بين إجراءات كورونا وتلبية حاجيات الناس".

ولفت الناطق باسم الداخلية، إلى أن صالات الأفراح من أكثر الأماكن التي يحدث فيها اختلاط وهي أحد الأسباب الرئيسة لنقل العدوى لذلك كان قرار إغلاقها.

وأشار إلى أن الوضع ما زال في حالة تقييم للحالة الوبائية، ولن نتردد في اتخاذ قرار بفتح الصالات إذا انخفضت الإصابات.

وأضاف "نتائج التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة غير مرضية، وما زلنا ندعو المواطنين صباح مساء للالتزام ومع ذلك ما زال البعض غير ملتزم".

وقال ان "هناك مشكلة أكبر من إغلاق الصالات وهي إغلاق المدارس، والتي أصبحت أعداد منها مغلقة بسبب انتشار الإصابات، وكذلك المساجد ومرافق أساسية أخرى مغلقة بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية".