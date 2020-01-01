صحيفة عبرية: الرئيس عباس أبلغ بايدن استعداده للعودة للمفاوضات وهذا ما سيطلبه منه

القدس المحتلة / سما /

ادعت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس محمود عباس، أرسل رسائل إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مفادها بأنه مستعد للعودة إلى المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع إسرائيل من النقطة التي توقفت عندها عام 2016.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني وصفته بأحد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، "بأن هذه الرسائل نقلت لبايدن عبر عدة جهات في الأيام الأخيرة مع تأكيد أنه الأوفر حظًا لرئاسة الولايات المتحدة، قبيل صدور النتائج النهائية".

ووفقًا لذات المصدر، فإنه على الرغم من أن بايدن ورجاله نقلوا رسائل مفادها "أن السفارة الأميركية ستبقى في القدس وأن الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل لن يتغير، إلا أن الرئيس الفلسطيني سيطالب بايدن على الفور بإلغاء الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة، وإعادة السفارة إلى تل أبيب".

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصدر فلسطيني في مقر الرئاسة قوله "بدون رفع سقف التوقعات من بايدن، إن خسارة ترامب هي فرصة بالنسبة للسلطة الفلسطينية، ويبقى أن نرى إلى أين سيقودنا ذلك".