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الطيبي: العالم بدون ترامب أفضل حالًا

الأحد 08 نوفمبر 2020 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي: العالم بدون ترامب أفضل حالًا



القدس المحتلة / سما /

قال أحمد الطيبي عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، اليوم الأحد، إن العالم بدون وجود دونالد ترامب في رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، سيكون أفضل حالًا، وسيكون أكثر عقلانية وأقل توهمًا.

ورجح الطيبي في حديث لإذاعة 103 العبرية، بأن الحوار بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية سيعود قريبًا مع دخول جو بايدن للحكم في الولايات المتحدة.

وبشأن استطلاعات الرأي حول الانتخابات وتراجع القائمة المشتركة، قال الطيبي إن هذه الأرقام تعكس الوضع العام، بعد الفوز بـ15 مقعدًا، وهو إنجاز غير مسبوق وليس من السهل الحفاظ عليه.

#الطيبي #ترامب #الانتخابات الأمريكية

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