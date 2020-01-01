  1. الرئيسية
  2. الصحة

4 أجزاء في الدجاج خطيرة ولا ينصح بأكلها

الأحد 08 نوفمبر 2020 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 أجزاء في الدجاج خطيرة ولا ينصح بأكلها



وكالات / سما /

يعتبر الدجاج طبقا شائعا في النظام الغذائي لكثير من الناس في مختلف دول العالم، لكن تناول بعض أجزاء هذا الطائر يمكن أن يضر الجسم.

وجاء في موقع "سوهو"، أن الكثير من الطفيليات والبكتيريا تتواجد على ذيل الدجاج، ولذلك لا ينصح بالاستهلاك المفرط لهذا الجزء من الطائر، لأنه يؤثر سلبا على الصحة.

وأوصى مؤلف المقالة، كذلك بالتوقف عن تناول رئتي الدجاج، وذلك لوجود الكثير من الطفيليات والبكتيريا، التي لا يمكن القضاء عليها حتى عن طريق المعالجة الحرارية، نظرا لمقاومتها لدرجات الحرارة المرتفعة. وأكدت المقالة، أن تناول هذه القطعة من الدجاجة، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية لجسم الإنسان.

وفي رأس الدجاجة، يمكن أن تتراكم بعض المواد الخطرة على صحة الإنسان.

ويلاحظ كاتب المقالة، أنه لا يوجد شيء عمليا مفيد في جلد الدجاج، فهو غني بالدهون، وهناك أيضا العديد من الطفيليات والبكتيريا على سطحه.

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الفنان عامر محمد الحزيمي "موضي علف" في الكويت

شاهد: مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 6 السادسة 2020 عودة جبل

أول زعيم عربي يهنئ بايدن بفوزه ...

ملخص أهداف مباراة الفيصلي والرمثا في الدوري الأردني 2020

يصرخ على الجميع .. هكذا يقضي ترامب وقته و يتابع خسارته في الولايات الحاسمة

بمهمة عاجلة.. بايدن يبدأ عمله "مبكرا جدا"

ملخص أهداف مباراة الشباب والفتح في الدوري السعودي 2020

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و 201 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 200حالة

قوات الاحتلال تطلق النار على شاب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في الخليل

أخيرا ..نتنياهو يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات

الكيلة: نستعد لارتفاع الإصابات في الشتاء ونجهز لإرسال أدوية ومعدات طبية للقطاع

جو بايدن

جو بايدن في خطاب النصر: حققنا نصرا ساحقا وسأعيد للولايات المتحدة هيبتها