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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 08 نوفمبر 2020 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

 أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الاحد، خبر فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، واستمرار رفض المرشح الجمهوري ترمب الإقرار بهزيمته.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

  • بايدن رئيسا للولايات المتحدة وترمب يرفض الإقرار بهزيمته.. رؤساء وقادة دول يهنئون الرئيس الاميركي المنتخب

  • نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد السفير المصري وسام نجمة القدس

  • الشرطة تنفي وجود أطفال يستدرجون المواطنين بهدف السرقة والقتل

  • بلجيكا تطالب اسرائيل بتعويضات عن عمليات هدم منازل فلسطينية

  • الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: سلطات الاحتلال تحاكم ما بين 500 إلى 700 طفل سنويا

  • وفاة و431 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • للأسبوع الـ20: الآلاف يتظاهرون مطالبين نتنياهو بالرحيل

* "القدس".

- جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.. الأميركيون يتنفسون الصعداء ويحتفلون في الشوارع

- وفاة و431 إصابة جديدة بكورونا و438 حالة تعاف

- اغلاق شارع النفق شمال غرب القدس وتشريد أطفال حمصة الفوقا واصابة صياد قبال سواحل القطاع

- فادي قدورة مهاجر فلسطيني شاب يفوز بمقعد انديانا في مجلس الشيوخ

* "الأيام":

  • العالم يتنفس الصعداء: هزيمة ترمب وفوز بايدن برئاسة أميركا

  • كورونا: حالة وفاة و438 اصابة منها 250 تم رصدها في قطاع غزة

  • الكيلة: نستعد لارتفاع الإصابات في الشتاء ونجهز لإرسال أدوية ومعدات طبية للقطاع

  • أحزاب ومنظمات أهلية سودانية تؤسس "تجمع القوى الشعبية لمقاومة التطبيع"

#الصحف الفلسطينية

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