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أخيرا ..نتنياهو يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات

الأحد 08 نوفمبر 2020 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أخيرا ..نتنياهو يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات



القدس المحتلة / سما /

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات.

وقال نتنياهو في رسالة التهنئة "إنه يتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة وتعزيز تحالف البلدين".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت مساء السبت بأن نتنياهو، لن يقدم التهنئة لبايدن بالفوز بالانتخابات الأمريكية.

وأضافت القناة العبرية أن نتنياهو سيتريث حتى يتم الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات.

وقبل أسبوعين فقط، كان جو بايدن مادة لمزحة ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتطرق ترامب إلى مبادرة السلام في الشرق الأوسط خلال مكالمة هاتفية مع حليفه الأوثق خارج الولايات المتحدة سائلا نتنياهو بسخرية "هل تظن أن "جو النعسان" كان بمقدوره عقد هذا الاتفاق؟!"

#نتنياهو #ترامب #جو بايدن

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