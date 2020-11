فيديو.. ترامب "غير مكترث لهزيمته" ويلتقط صورا مع عروس

يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليس مكترثا بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي انهزم فيها أمام الديمقراطي جو بايدن، حسب ما رصده مقطع فيديو التقط عشية السبت.

وخلال إعلان النتائج، كان ترامب منشغلا بلعب الغولف في أحد منتجعات الغولف الخاصة به في ولاية فيرجينيا.

وبعد الانتهاء من رياضته المفضلة، كان الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري عائدا إلى البيت الأبيض، قبل أن يتوقف لالتقاط صور مع عروس، يبدو أنها كانت تقيم حفل زفافها في المنتجع نفسه.

وأظهر مقطع فيديو، منشور على موقع تويتر، ترامب بلباسه الرياضي وهو يلتقط صورا مع العروس وعائلتها، وسط حراسة أمنية مشددة.

Trump is incredible. Lets the libs/media frauds have their little fake celebrations while *not social distancing*, knowing his team is putting together the most incredible take down of fraud in history.



Played some golf and took pictures after a wedding! pic.twitter.com/LrbjeTbpwx