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مدام توسو تبدل ملابس تمثال ترامب

الأحد 08 نوفمبر 2020 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدام توسو تبدل ملابس تمثال ترامب



وكالات

في خطوة رمزية تشير إلى انتهاء فترة حكمه، قررت إدارة متحف مدام توسو الشهير في لندن تبديل ملابس تمثال دونالد ترامب الشمعي، بطقم رياضي لممارسة لعبة الغولف.
وجاءت الخطوة بعد إعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات، السبت، بعدما حسم أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة لمصلحته.

وكان تمثال ترامب في متحف مدام توسو مكتسيا ببدلة سوداء طيلة فترة رئاسته للولايات المتحدة، إلا أن هذه البدلة تم استبدالها، السبت، بملابس الغولف، الرياضة المفضلة للرئيس المنتهية ولايته، وإلى جانبها سلة تضم العصي المخصصة للعبة.

وكان ترامب يمارس الغولف لدى إعلان نتائج الانتخابات، في أحد منتجعاته بولاية فيرجينيا.


وضم المتحف إلى قائمة أعماله تمثالا شمعيا بالحجم الطبيعي لترامب أواخر عام 2016، عندما فاز في الانتخابات الرئاسية على حساب المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.

يشار إلى أن المتحف يعد من بين أشهر متاحف الشمع حول العالم، ويمتلك فروعا في عدة دول.

#متحف الشمع #متحف مدام توسو #لندن #دونالد ترامب #جو بايدن #الانتخابات الأمريكية #الولايات المتحدة الأمريكية #ولاية فرجينيا #الغولف #هيلاري كلينتون #ولاية بنسلفانيا

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