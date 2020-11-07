مدام توسو تبدل ملابس تمثال ترامب

وكالات

في خطوة رمزية تشير إلى انتهاء فترة حكمه، قررت إدارة متحف مدام توسو الشهير في لندن تبديل ملابس تمثال دونالد ترامب الشمعي، بطقم رياضي لممارسة لعبة الغولف.

وجاءت الخطوة بعد إعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات، السبت، بعدما حسم أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة لمصلحته.

وكان تمثال ترامب في متحف مدام توسو مكتسيا ببدلة سوداء طيلة فترة رئاسته للولايات المتحدة، إلا أن هذه البدلة تم استبدالها، السبت، بملابس الغولف، الرياضة المفضلة للرئيس المنتهية ولايته، وإلى جانبها سلة تضم العصي المخصصة للعبة.

وكان ترامب يمارس الغولف لدى إعلان نتائج الانتخابات، في أحد منتجعاته بولاية فيرجينيا.

His campaign may not have been a hole in one, but @realDonaldTrump is now on course to dedicate more of his time to his favourite sport as #MadameTussaudsLondon re-dresses his figure in golfing attire to reflect his potential 2021 wardrobe ???? @PA pic.twitter.com/pGUs8jKOnW — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) November 7, 2020



وضم المتحف إلى قائمة أعماله تمثالا شمعيا بالحجم الطبيعي لترامب أواخر عام 2016، عندما فاز في الانتخابات الرئاسية على حساب المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.

يشار إلى أن المتحف يعد من بين أشهر متاحف الشمع حول العالم، ويمتلك فروعا في عدة دول.