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نتنياهو يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات

الأحد 08 نوفمبر 2020 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات



القدس المحتلة/سما/

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات.

وكتب نتنياهو يقول "تربطني أنا وجو علاقة وثيقة ودافئة منذ ما يقرب من 40 عامًا ، وأنا أعرفك كصديق جيد لإسرائيل". "

أتطلع إلى العمل معك وتعزيز التحالف الخاص بين الولايات المتحدة وإسرائيل". 

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت مساء السبت بأن نتنياهو، لن يقدم التهنئة لبايدن بالفوز بالانتخابات الأمريكية.

وأضافت القناة العبرية أن نتنياهو سيتريث حتى يتم الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات.

#بنيامين نتنياهو #الانتخابات الأمريكية #جو بايدن #اسرائيل #الولايات المتحدة الأمريكية

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