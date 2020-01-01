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واشنطن بوست: بايدن يتعهد برفع الحظر المفروض على السفر من العديد من البلدان الإسلامية

الأحد 08 نوفمبر 2020 07:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن بوست: بايدن يتعهد برفع الحظر المفروض على السفر من العديد من البلدان الإسلامية



وكالات

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن تعهد بأن أول القرارات التي سيوقعها عند تسلمه السلطة ستتضمن رفع حظر السفر المفروض


وأشارت الصحيفة، إلى أنه "من ضمن حزمة القرارات التي تعهد بها بايدن، هي إعادة الانضمام إلى اتفاقيات باريس للمناخ، وسيعكس انسحاب الرئيس ترامب من منظمة الصحة العالمية".

وأضافت: "كذلك سيعيد البرنامج الذي يسمح "للحالمين" ، الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في البلاد"، وفقا لأشخاص مطلعين على خططه.

وأشارت الصحيفة، أنه "على الرغم من أن انتقالات السلطة يمكن أن تتضمن دائما تغييرات مفاجئة، فإن التحول من ترامب إلى بايدن، سيكون من بين أكثر الأحداث إثارة للإعجاب في التاريخ الأمريكي".

#واشنطن بوست #جو بايدن #الانتخابات الأمريكية #البلدان الاسلامية #اتفاق باريس #دونالد ترامب #منظمة الصحة العالمية

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