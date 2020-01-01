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روابط البحث على "تويتر" تربط ترامب بكلمة "خاسر"

الأحد 08 نوفمبر 2020 07:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روابط البحث على "تويتر" تربط ترامب بكلمة "خاسر"



وكالات

فوجئ مستخدمو محرك البحث على موقع "تويتر" والباحثون عن كلمة "خاسر" بنتيجة أولى غير معتادة اليوم السبت، وهي حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وظهرت نتيجة البحث بعدما أعلنت مؤسسات إعلامية كبرى فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية متفوقا على ترامب بعد 4 أيام من التصويت.

ويوجه البحث بكلمة "فائز" على زر "أشخاص" في "تويتر" يقترح حسابات أشخاص لمتابعتها، إلى حسابي بايدن ونائبته كامالا هاريس.

من جهتها، قالت شركة "تويتر"، إن "النتائج تظهر بشكل آلي بناء على طريقة استخدام المشتركين للكلمتين في تغريداتهم في الوقت ذاته".

ووضعت منصات التواصل الاجتماعي علامات على العديد من منشورات ترامب في الأيام الأخيرة، بعدما تعهدت بوقف "المعلومات المضللة" عن الانتخابات ومزاعم الفوز السابقة لأوانها.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

#تويتر #دونالد ترامب #جو بايدن #الانتخابات الأمريكية #كامالا هاريس

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