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"سي إن إن": كوشنر يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات

الأحد 08 نوفمبر 2020 07:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سي إن إن": كوشنر يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات



وكالات

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن صهر وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، جارد كوشنر، تواصل مع سيد البيت الأبيض ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

ونقلت "سي إن إن" فجر اليوم الأحد عن مصدرين مطلعين قولهما إن كوشنر "توجه إلى ترامب بالدعوة للاعتراف بنتائج الانتخابات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعلى الرغم من تأكيد الإحصاءات فوز بايدن وتهنئة عشرات زعماء العالم له بالانتصار الانتخابي، رفض ترامب قطعيا الاعتراف بهزيمته، وتعهد باللجوء إلى المحكمة بهدف ضمان "الفرز العادل" لأصوات الناخبين.

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