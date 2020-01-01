طقس فلسطين :ارتفاع طفيف علي درجات الحرارة وعدم الاستقرار الجوي

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتسود أجواء خريفية دافئة في المناطق السهلية والساحلية ومعتدلة في الجبال نهارا، وفي ساعات العصر والمساء تتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي لتتشكل السحب مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق خصوصاً شمال شرق البلاد.

ومع التقدم في ساعات الليل يكون الطقس باردا نسبيا في الجبال ومائلا للبرودة قليلا في بقية المناطق. وتكون الرياح متقلبة الاتجاه مع هبات شرقية نشطة أحيانا، ويحذر الراصد الجوي من خطر تشكل السيول في بعض المناطق المتعرضة لعدم الاستقرار مثل الأغوار الشمالية.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة إلى أعلى بقليل، وتسود أجواء خريفية بشكل عام، وتتهيأ الفرصة لتشكل حالة سريعة من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات الظهر والعصر مع فرصة ضعيفة الى متوسطة لهطول زخات محلية فوق جبال الضفة.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء لتصبح مائلة للبرودة في معظم المناطق وباردة نسبيا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بينما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل. وتسود أجواء خريفية دافئة في المناطق السهلية والساحلية ومعتدلة في الجبال نهارا.

وفي ساعات المساء والليل يكون الطقس مائلا للبرودة بوجه عام وباردا نسبيا في الجبال العالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة عموما.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها إلى أعلى بقليل، وتسود أجواء خريفية مستقرة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية ومعتدلة في الجبال نهارا.

وفي ساعات المساء والليل يكون الطقس مائلاً للبرودة بوجه عام وبارداً نسبياً في الجبال العالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة عموما.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء خريفية مستقرة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية ومعتدلة في الجبال نهارا مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة يكون الطقس مائلا للبرودة بوجه عام وباردا نسبيا في الجبال العالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة عموما.